Reportan volcamiento de un autobús este 16 de agosto: conozca la lista de heridos

Un accidente de tránsito se reportó en horas de la mañana de este sábado 16 de agosto.

De manera extraoficial se conoció que el siniestro dejó al menos nueve personas heridas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el reporte, una unidad de transporte público volcó en el sector Batatal, en la Troncal 11, tramo Valencia-Bejuma, estado Carabobo.

El autobús, que cubría la ruta Barquisimeto-Caracas, chocó con un objeto fijo, se salió de la vía y se volcó de lado.

De los 30 pasajeros a bordo, ocho sufrieron lesiones. Los heridos, entre ellos menores de edad, recibieron atención en el lugar.

Detalles sobre los lesionados del accidente

Las autoridades identificaron a los lesionados como:

Teresa Briceño, de 40 años (traumatismo facial)

Elimar Briceño, de 12 años (traumatismo en miembro superior derecho)

Luz Socorro, de 46 años (traumatismo facial)

Carmen Alba, de 75 años (traumatismo facial)

Edita Rondón, de 64 años (traumatismo en miembros superiores)

Lenin Albarrán, de 50 años (confusión hematosa en región occipital izquierda)

Esteban Piña, de 39 años, quien es el conductor (traumatismo leve en miembro superior derecho e inferior izquierdo)

Elimar Contreras, de 8 años (traumatismo mandibular)

José Cevallos, de 45 años (traumatismo leve en miembros superiores)

Las comisiones de los Bomberos del Municipio Libertador y Bejuma, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, así como la Policía de Carabobo, llegaron de inmediato al lugar para atender la emergencia.

