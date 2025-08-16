Dictan prisión preventiva para venezolano por secuestro y tortura: autoridades revelan el papel que cumplió durante el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 29 años de edad, quedó en prisión preventiva tras ser acusado por el secuestro de un hombre chileno en la localidad de Cerro Navia.

Los secuestradores liberaron a la víctima este lunes, 11 de agosto, luego de tres días de encierro forzado. El agredido sufrió lesiones graves, entre las cuales se confirmaron fracturas y la mutilación de un dedo. La falange localizó en una casa de tortura en Renca.

Según la publicación del medio local La Radio, los captores lo torturaron para forzar el pago de un rescate que la familia de la víctima concretó.

Revelan detalles tras el secuetro y tortura del ciudadano chileno

Los maleantes amenazaron con cortar cada uno de los dedos de la víctima, y mostraron los videos a sus familiares. “Esta situación alertó a la familia de la víctima para hacer este pago”, explicó el fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH.

“El imputado que quedó en prisión preventiva. Dentro de sus funciones tenía la de extorsionar; también recibía pagos, trataba de desbloquear los teléfonos de las víctimas y hacer transferencias fraudulentas, y, en ese sentido, hay otros que se dedican al secuestro mismo”.

La investigación continúa para identificar y detener a otros implicados. El plazo de las indagatorias se fijó en 150 días.

Otros imputados, una mujer y un hombre, fueron presentados en la Fiscalía. Ambos están acusados de operar la casa de cautiverio a donde las víctimas de esa agrupación.

Amplían detención de venezolano implicado en secuestro de exalcalde

Según fuentes de la investigación, este hecho estaría vinculado con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y con el del empresario Roberto Cantergiani en Quilicura.

Sobre el caso de Montoya, el Tercer Juzgado de Garantía amplió la detención del imputado Yonaikel Marcano, venezolano de 33 años, quien sería el cuarto acusado por el secuestro del exalcalde.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube