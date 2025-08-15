¿Artistas rechazan la perfección digital? esta vieja estética domina los videoclips de 2025

Suscríbete a nuestros canales

La estética VHS reaparece en los videoclips de 2025 y transforma la narrativa visual de géneros como pop, el reguetón, la balada e incluso el k-pop.

Según Zarpazo.ent en Instagram, los artistas eligen cámaras noventeras, glitches y colores lavados para conectar con emociones más crudas y reales.

Además, el regreso de lo analógico responde a una necesidad de autenticidad frente a un mundo saturado de filtros y perfección digital.

Por lo tanto, los videoclips actuales parecen grabados en 1998, aunque nacen en estudios de última generación.

¿Por qué en 2025 los videoclips parecen grabados en 1998?

En este contexto, Marina Monsonís afirma que “lo imperfecto se siente real” y que el grano visual transmite un mensaje más profundo que la alta definición.

Asimismo, los videoclips se convierten en reliquias emocionales que evocan una época sin algoritmos ni ediciones invasivas.

Por ejemplo, artistas de 20 años adoptan el estilo VHS para narrar historias que parecen sacadas de cintas familiares.

En consecuencia, el formato se convierte en símbolo de resistencia estética frente al exceso de pulido digital.

Estética VHS conecta con la memoria y la emoción

Además, los videoclips grabados con estética VHS apelan a la memoria colectiva de quienes crecieron en los años 90.

Mientras tanto, las nuevas generaciones descubren el encanto de lo visualmente imperfecto como una forma de expresión auténtica.

Por eso, el estilo se impone en lanzamientos recientes que buscan diferenciarse del contenido hiperproducido.

La estética VHS no solo revive un formato: también reactiva una sensibilidad visual que parecía olvidada.

Videos: Bruno Mars, Lady Gaga y Karol G se suman a la tendencia

Dentro de los artistas que han implementado esta estética de vieja escuela, figura el videoclips de Bruno Mars y Lady Gaga, su colaboración ‘Die With A Smile’ ha superado la impresionante cifra de un billón de visualizaciones en YouTube.

Del mismo modo cantante colombiana Karol G se unió a la tendencia con su nueva imagen en los videoclips de su último álbum llamado Tropicoqueta.

Sobre la canción Papasito, la colombiana señaló que “hacer esta canción fue mágico. Nadie sabe lo que significó crear esta pieza. Este video resume visualmente la magia, la alegría, la nostalgia, el amor, el color, la pasión de este Álbum". Que honor Danny Ramírez tenerte ahí! Gracias por aceptar estar en el proyecto, por tu presencia, disposición y energía increíble”,

