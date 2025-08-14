De celulares antiguos a piezas de colección: estos son los seis modelos que puedes vender por más de $2.000

Suscríbete a nuestros canales

En una era donde los teléfonos inteligentes cambian cada año, un grupo de aficionados mira hacia el pasado.

Se trata de los coleccionistas de tecnología, quienes buscan modelos clásicos que marcaron una época y hoy son piezas de historia que alcanzan un gran valor.

De celulares antiguos a objetos de colección

Algunos celulares de antes fueron íconos de moda y ahora son tendencia otra vez.

Hoy, no los buscan por su utilidad, sino porque un coleccionista puede pagar mucho dinero por ellos. Esto sucede si el teléfono está en perfectas condiciones.

Ciertos teléfonos se hicieron famosos por su duración, su diseño o por detalles tecnológicos que los hicieron especiales.

En 2025, estos modelos pueden valer una fortuna. Los celulares antiguos con mayor valor son los que tienen su caja original y están casi perfectos. Además, si el aparato enciende y funciona bien.

¿Cuáles son los seis celulares antiguos de mayor valor?

Hace décadas, algunos celulares se hicieron famosos por la larga duración de su batería y por ser muy resistentes.

Sin embargo, su tecnología era simple: solo servían para llamadas y mensajes de texto cortos.

Un iPhone de primera generación, aún en su caja sellada, se vendió por 170 mil euros en el mercado europeo.

Hay otros modelos en perfecto estado que también alcanzan precios altos:

Nokia 3310: desde 32 dólares.

Nokia Sapphire 8800: desde 140 dólares.

Motorola StarTAC 70 Rainbow: 215 dólares.

Ericsson R290 Satellite Mobile Phone: 755 dólares.

Orbitel Citifone RTP101: 775 dólares.

Motorola DynaTAC 8000X: desde 2.160 dólares.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube