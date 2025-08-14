¡No aguantes las ganas! Conoce la ciudad de EEUU con la mayor cantidad de baños públicos: la cifra te dejará "livianito"

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York enfrenta una insuficiencia notable en su red de baños públicos, con solo un sanitario para cada 7,800 personas, situación que afecta tanto a residentes como a turistas y genera riesgos para la salud pública.

Para corregir esta deficiencia, la ciudad plantea instalar más de mil baños públicos adicionales en un ambicioso proyecto que aún depende de la aprobación legislativa.

Información obtenida de los portale web´s Secret NCY y Capital que dieron a conocer las fechas clave y los barrios beneficiados por esta iniciativa.

¿Por qué tantos baños?

Actualmente, Nueva York cuenta con alrededor de 1,100 baños públicos distribuidos entre sus 8.6 millones de habitantes. Esta cifra queda corta frente a la demanda, lo cual provoca largas filas y dificultades para los usuarios.

Un estudio reciente revela que el 40% de estos baños presenta basura en el piso y un 25% se encuentra en condiciones insalubres, lo que puede generar problemas de salud y seguridad para quienes los utilizan.

¿De qué va el proyecto legislativo?

El proyecto de ley Int 0694-2024-A, aprobado por el Ayuntamiento neoyorquino, propone casi duplicar la cantidad actual, llegando a más de 2,000 baños para el año 2035.

La expansión beneficiaría a perfiles diversos, incluidos conductores de delivery y mujeres embarazadas. No obstante, la implementación requerirá una inversión significativa y un plazo considerable para la construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas unidades.

La iniciativa incluye planes para un modelo modular de baño público, la reconversión de espacios existentes y la publicación de un mapa digital para facilitar la localización de estos servicios en toda la ciudad.

