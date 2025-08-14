Anillo de Georgina Rodríguez: el precio que asombra al mundo de la moda

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso a través de una publicación en las redes sociales de la modelo, todo el mundo habla de una sola cosa: el ostentoso anillo que le regaló el portugués a su pareja.

La enorme joya despertó la curiosidad de millones de fanáticos de la moda a nivel mundial, quienes están intrigados sobres cuánto cuesta semejante obra de arte.

Tras más de nueve años de relación, el futbolista y la influencer llegarán al altar para sellar un vínculo muy fuerte que entablaron desde que se conocieron. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en la publicación de Instagram en la que lució un anillo de compromiso digno de exhibirse en un museo.

La foto superó los 12 millones de likes y 254 mil personas felicitaron a los novios en los comentarios.

¿Cuánto vale ese anillo repleto de diamantes?

Esa auténtica pieza de joyería está tasada en más de de 2.6 millones de dólares, sin contar los diamantes laterales, colocándola entre las más valiosas y espectaculares del mundo, según la revista Forbes de España.

Se trata de un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates, acompañado por piedras que elevan el total a unos 37 quilates.

Expertos lo califican como D-Flawless de 40 o 45 quilates, el nivel más alto en color y pureza. Una pieza de este calibre sería una inversión enorme para cualquiera, pero para ellos es solo un gesto romántico que apenas afecta su inmenso patrimonio.

Este anillo hizo que la pareja pasara a formar parte del exclusivo club de compromisos millonarios, junto con Grace Kelly que su anillo está valorado en 44 millones de dólares, Mariah Carey, con un anillo de 35 quilates, de 11.7 millones de dólares, regalo de James Packer, o el de Beyoncé, con un diamante de 18 quilates valorado en cinco millones, incluso recordando la colección de Elizabeth Taylor, que incluía un diamante de 33 quilates tasado en 8,8 millones de euros, durante años considerado el más icónico del planeta.

Ahora, la joya que Ronaldo eligió para Georgina compite por ese título.

