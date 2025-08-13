Cristiano Ronaldo entra al club de los milmillonarios: el astro portugués alcanza un hito histórico de riqueza

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo ha logrado un hito histórico en su carrera, consolidándose no solo como uno de los mejores futbolistas de su generación, sino también como un verdadero magnate. Gracias a un reciente estudio de la revista Mirror, se ha revelado que el astro portugués ha superado la marca del billón de dólares en patrimonio.

Pese a este logro, el delantero de 39 años no es el futbolista más rico del mundo en la actualidad. El primer lugar lo ocupa el mediocampista de 27 años Faiq Bolkiah, quien ostenta una fortuna de 20 mil millones de dólares, herencia de la familia real de Brunéi. La riqueza de Bolkiah, a diferencia de Ronaldo, no está ligada a su desempeño en la cancha.

La fortuna del astro del Al-Nassr proviene de una combinación de salarios astronómicos a lo largo de su carrera y lucrativos acuerdos comerciales. Este hito lo consolida como una de las figuras más influyentes del deporte, y una marca global que continúa creciendo incluso en la etapa final de su carrera.

En esta exclusiva lista, su eterno rival, Lionel Messi, no se queda atrás. El futbolista argentino se posiciona en el tercer lugar con una fortuna de 850 millones de dólares. Este ranking refleja la inmensa popularidad y el éxito financiero de las dos figuras más dominantes del fútbol contemporáneo.

