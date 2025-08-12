Desde Rooney hasta Ten Hag: los conflictos más polémicos que ha protagonizado Cristiano Ronaldo en el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo, una figura icónica y polarizadora del fútbol mundial, ha sido sinónimo tanto de éxito arrollador como de controversia. A lo largo de su brillante carrera, su ambición y su mentalidad competitiva han sido la fuerza motriz de sus logros, pero también la causa de múltiples roces con sus compañeros de equipo.

Uno de los primeros incidentes que llegó a protagonizar CR7 ocurrió en el Mundial de 2006. Tras un altercado con Wayne Rooney, su entonces compañero en el Manchester United, Ronaldo fue captado guiñando el ojo después de que Rooney fuera expulsado.

Problemas en el Real Madrid y con Ten Hag

Asimismo, durante su etapa dorada con el Real Madrid también surgieron tensiones. Su exigencia de perfección y su deseo de ser el centro de atención a menudo lo pusieron en desacuerdo con otros, como se reportó con figuras como Gareth Bale e Iker Casillas, aunque estas situaciones no llegaron a mayores.

Pero sin duda, los momentos más controversiales se vivieron durante su segunda etapa por el Manchester United. Las diferencias con el entrenador Erik ten Hag y varios compañeros se hicieron insostenibles.

Tras negarse a entrar como suplente y marcharse del estadio, Ronaldo rompió lazos con el club en una explosiva entrevista. En ella, criticó abiertamente al técnico, a los propietarios y a algunos de sus colegas, dejando en evidencia una brecha irreparable.

Conflictos dentro de la selección de Portugal

A nivel de selección, la relación de Ronaldo con el equipo de Portugal también ha tenido momentos de tensión. Además del conflicto con el seleccionador Fernando Santos en el Mundial de Catar 2022, donde fue relegado al banquillo, se han reportado roces con compañeros como João Cancelo.

Un video viral mostró un tenso intercambio entre ambos durante un entrenamiento previo al mismo torneo, lo que muchos interpretaron como una clara señal de fricción interna. Aunque la Federación Portuguesa negó que Ronaldo hubiera amenazado con abandonar el torneo, las dudas entre hinchas y detractores persistieron.

