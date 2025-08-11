HOY en exclusiva regresa "El Chiringuito de Jugones" a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La espera terminó para todos los fanáticos del fútbol y la polémica deportiva. “El Chiringuito de Jugones”, el exitoso programa español dirigido por Josep Pedrerol, regresa con una nueva temporada este lunes 11 de agosto. Y en Venezuela se seguirá disfrutando en exclusiva por Meridiano Televisión, a las 9:30 p.m.

Programa único

Con su estilo único, lleno de debates encendidos, análisis a fondo y la pasión que caracteriza a su equipo de tertulianos, El Chiringuito promete traer nuevamente toda la actualidad del fútbol internacional. Especialmente de LaLiga de España, la Champions League y los grandes movimientos del mercado de fichajes. Sintonízalo de domingo a jueves por el canal de los especialistas en deporte.

https://www.instagram.com/elchiringuitotv/reel/DMEbKHARDBz/

En esta temporada, se espera que el programa aborde temas candentes como el futuro de Kylian Mbappé o Vini Jr. y la pelea entre Real Madrid y Barcelona. Además, la actuación de las estrellas sudamericanas en Europa. ¿Se sumarán nuevas caras al panel? Descúbrelo este 11 de agosto.

https://www.instagram.com/elchiringuitotv/p/DNAnJzFiTzZ/?img_index=1

Nueva temporada

Pedrerol y sus panelistas prometen mantener el sello de espectáculo y polémica que lo ha convertido en un fenómeno global.

Meridiano Televisión continúa siendo el único canal en Venezuela que transmite “El Chiringuito de Jugones”. Los especialistas en deporte conectan a los televidentes con uno de los shows más vistos de habla hispana. La cita es clara: lunes 11 de agosto, 9:30p.m., por la señal abierta de Meridiano Televisión. También en HD por Inter Go, Simpleplus y NetUno Go.

No te lo pierdas. El fútbol se vive, se discute y se disfruta en “El Chiringuito de Jugones”, solo por Meridiano Televisión en primera fila.

Visita nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube