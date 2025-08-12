MLB: Luis Arráez se mantiene en la lucha por su cuarto título de bateo consecutivo

Suscríbete a nuestros canales

La competencia por el título de bateo en la Liga Nacional está más reñida que nunca, y Luis Arráez se posiciona como uno de los principales aspirantes.

Tras una destacada actuación contra los Medias Rojas de Boston en Petco Park, el venezolano ha demostrado estar en plena forma y con posibilidades reales de liderar en promedio ofensivo.

Los Padres de San Diego lograron imponerse en dos de los tres partidos contra la novena bostoniana, consolidando su dominio en casa.

"La Regadera", que tiene un average de .295, fue uno de los protagonistas del tercer encuentro, donde remolcó dos carreras y abrió las acciones con un doblete que impulsó a dos compañeros en la parte baja de la tercera entrada.

Números de Arráez en medio de la carrera por el título

Arráez ligó 4-2 en ese juego, extendiendo su racha a tres partidos consecutivos con múltiples imparables. Sus actuaciones recientes lo colocan muy cerca del líder actual, Freddie Freeman, quien ostenta un promedio de .304.

El criollo tiene un promedio destacado de .344, con 22 hits, ocho anotadas y seis remolques en sus últimos 15 desafíos. Además, cuenta con un jonrón y un porcentaje de embasado (OBP) de .382 durante ese período.

¿Quiénes compiten contra Arráez?

El criollo también compite con Xavier Edwards (.305) y el dominicano Manny Machado (.297) por la corona del bateo en la Liga Nacional.

A solo 18 imparables de alcanzar las 1,000 conexiones en su carrera en las Grandes Ligas, Arráez ya suma 135 hits, además de seis cuadrangulares, 44 empujadas y 52 anotaciones. Su OPS actual es de .734 en 112 partidos jugados, reflejando su impacto ofensivo constante.

