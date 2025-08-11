Gaceta Hípica: Speed Rating acierta los seis de la fama

Suscríbete a nuestros canales

La Gaceta Hípica reafirma su posición como el primer medio dentro de la comunidad de apostadores de Venezuela, reflejándo confianza y el respeto de los seguidores en sus contenidos.

Más allá de sufinalidad básica como revista de pronósticos, La Gaceta Hípica se ha convertido en un pilar fundamental para los aficionados, ya que encuentran en sus páginas información detallada, análisis expertos y acompañamiento constante.

Destacando que el medio no solo informa, sino que también contribuye activamente al desarrollo y la promoción del deporte en el país.

Gaceta Hípica acierta los seis de la fama

La reunión 30 de carreras en el principal óvalo del país fue un testimonio contundente de la eficacia y el poder predictivo de esta publicación, cariñosamente apodada "la Biblia del Hipismo".

Cabe destacar que La Gaceta Hípica, apoyada en su afamado sistema de Speed Rating, logró acertar los seis ganadores de la fama, permitiendo consolidar su liderazgo y reafirmar la confianza de su fiel audiencia.

Los seis ganadores del 5y6 nacional realizado la tarde de este domingo en La Rinconada, fue una tarea fácil para el Speed Rating, que bien sea de paso, la más vendida y reconocida por cualquier hípico dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los aciertos es una hazaña que no solo subraya su dominio en el pronóstico hípico, sino que también destaca su compromiso inquebrantable con brindar la información más fiable y precisa a sus lectores.

Aciertos en el 5y6 nacional

Hay que recordar que el elemento Speed Rating, una herramienta crucial para cuantificar el rendimiento de los purasangres, y con esto demostrar su efectividad con los siguientes aciertos que se detallan a continuación:

Primera válida : Cuarta marca, Luna Llena dividendo en taquilla Bs 165,18.

: Cuarta marca, Luna Llena dividendo en taquilla Bs 165,18. Segunda válida : Segunda marca, Navegante dividendo en taquilla Bs 191,04.

: Segunda marca, Navegante dividendo en taquilla Bs 191,04. Tercera válida: Segunda marca, Kiss Cocoa dividendo en taquilla Bs 75,58.

Segunda marca, Kiss Cocoa dividendo en taquilla Bs 75,58. Cuarta válida : Segunda marca, Sweet Genesis dividendo en taquilla Bs 1.783,66.

: Segunda marca, Sweet Genesis dividendo en taquilla Bs 1.783,66. Quinta válida : Primera marca, Furetto dividendo en taquilla Bs 745,06.

: Primera marca, Furetto dividendo en taquilla Bs 745,06. Sexta válida: Segunda marca, Mía Ragazza dividendo en taquilla Bs 107,79.

Es por esto que La Gaceta Hípica demostró, una vez más, su liderazgo en el pronóstico hípico. Este alto número de aciertos consolida su reputación entre los apostadores, quienes fundamentan sus selecciones en sus análisis cada vez que hay reunión.

Redacción de Meridiano.

