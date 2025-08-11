Leyendas Vinotinto: a qué se dedican los ídolos del fútbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano ha visto a muchas de sus leyendas colgar los botines en los últimos años. Sin embargo, el retiro no ha significado el fin de sus carreras, sino el comienzo de nuevos capítulos tan diversos como sus estilos de juego. Hoy, figuras emblemáticas de la Vinotinto han tomado rumbos distintos, demostrando que su legado perdura más allá de la cancha.

Juan Arango, el "Capitán Eterno" de la Vinotinto, se ha enfocado en un rol de mentor y promotor del deporte en Venezuela. Recientemente, lanzó el "Premio Juan Arango", un galardón anual destinado a reconocer al mejor futbolista venezolano que juega en el extranjero, con el objetivo de impulsar el talento nacional.

Giancarlo Maldonado, uno de los goleadores más importantes de la selección, ha seguido los pasos de su padre, Carlos Maldonado, e inició su carrera como entrenador. Actualmente se desempeña como director técnico del Portuguesa Fútbol Club, uno de los equipos más tradicionales de la Liga FUTVE.

José Manuel Rey, el legendario defensor, también se ha dedicado de lleno a la dirección técnica en Venezuela. Reconocido por su potencia en los tiros libres, ahora es una figura respetada en el ámbito de los entrenadores y trabaja para forjar una sólida carrera en los banquillos.

Gabriel Cichero, exdefensor de la Vinotinto, ha diversificado su vida profesional lejos del fútbol, exceptuando su participación en la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos. Se ha destacado en su faceta de empresario e incluso ha incursionado en el mundo de la música. A pesar de su nuevo camino, sigue muy activo en redes sociales opinando sobre la actualidad.

Fernando Amorebieta, recordado por su paso por el Athletic de Bilbao y su gol contra Argentina, ha regresado al fútbol español en un rol técnico. El exdefensor es ahora entrenador asistente del Arenas Club y se mantiene en constante formación para seguir desarrollando su carrera profesional.

