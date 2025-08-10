Corrida de toros: la grave cornada que sufrió Morante de la Puebla

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del toreo vive horas de angustia tras el dramático incidente de Morante de la Puebla en la feria de Pontevedra. El diestro, de 45 años, sufrió una extensa cornada en el muslo derecho al inicio de su faena con el primer toro de la tarde. El sevillano fue volteado por el animal y de inmediato trasladado a la enfermería de la plaza.

El parte médico confirmó la gravedad de la herida, que, aunque no pone en riesgo su vida, sí presenta un "desgarro del abductor mayor" con dos trayectorias de 10 y 6 centímetros. Tras la primera atención, Morante fue llevado a un hospital para recibir tratamiento, lo que impidió que pudiera continuar con su faena en la plaza.

Este desafortunado episodio ocurre apenas un día después de un tenso enfrentamiento que tuvo con el torero peruano Andrés Roca Rey. La polémica surgió en los pasillos de la Plaza Real del Puerto de Santa María, donde ambos diestros intercambiaron palabras en medio de una creciente rivalidad que, hasta ahora, había sido vista como un aliciente para el público.

La rivalidad entre ambos toreros, lejos de disminuir, se ha convertido en un atractivo más para los carteles, que se esperan con gran expectativa por parte de los aficionados. Sin embargo, el angustioso incidente en Pontevedra sirve como un crudo recordatorio de los riesgos que enfrentan estos atletas en cada faena.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.