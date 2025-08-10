No es Lionel Messi: Brad Pitt revela su verdadero ídolo del deporte y sorprende con la elección

Suscríbete a nuestros canales

Brad Pitt, a menudo en el centro de atención mediática, ha vuelto a generar revuelo al revelar quién es su verdadero ídolo deportivo. A pesar de haber elogiado a Lionel Messi en el pasado, el actor ha confesado que su mayor referente es el legendario piloto de motociclismo italiano Valentino Rossi. Esta admiración ha capturado la atención del público, demostrando la profunda conexión del actor con el mundo del motor.

La fascinación de Pitt por Rossi se remonta a 2008, cuando en una entrevista el actor confesó: "Daría todo por ser como él". El protagonista de Troya no solo destacó la serenidad del expiloto, sino que también lo describió como un "mago" capaz de impresionar con sus maniobras. Para Pitt, lo que Rossi hacía sobre la moto parecía más arte que deporte.

La pasión del actor por el motociclismo va más allá de su ídolo. Pitt es un entusiasta coleccionista de motos, habiendo llegado a tener hasta 12 modelos de lujo, entre ellas una Harley-Davidson y una MV Agusta. Además de ser un pasatiempo, el actor ha señalado que las motocicletas le han servido como una herramienta para evadir a los paparazzi.

Esta admiración se ha trasladado incluso a la pantalla grande. Pitt ha regresado al cine con "Fórmula 1, la película", un reciente éxito de taquilla en el que interpreta a un expiloto que regresa para entrenar a una joven promesa. El rodaje de la cinta se realizó en circuitos reales, demostrando el compromiso del actor con la autenticidad del deporte motor.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.