Conoce la ciudad de EE.UU. con la mayor cantidad de pizzerías: hay dos localidades de Florida en el Top 10

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos registra 64,010 pizzerías al 26 de junio de 2025, según datos recopilados a través de Google Maps. El conteo incluye todos los restaurantes que ofrecen pizza como categoría principal, ya sea a domicilio, para llevar o en salón.

Snappy analizó los listados y confirmó que la ciudad de Nueva York encabeza el ranking con 1,901 pizzerías. Florida figura dos veces en el Top 10: Miami ocupa el quinto lugar con 367 establecimientos y Orlando se posiciona en el sexto con 288 locales.

Top 10 de ciudades con más pizzerías en EE. UU.

En tal sentido, las diez ciudades con mayor número de pizzerías en Estados Unidos son:

Ciudad de Nueva York – 1,901 pizzerías Houston – 528 pizzerías Los Ángeles – 423 pizzerías San Antonio – 373 pizzerías Miami – 367 pizzerías Orlando – 288 pizzerías Dallas – 282 pizzerías San Diego – 279 pizzerías Austin – 270 pizzerías Las Vegas – 262 pizzerías

Tampa también destaca en el puesto 11 con 222 pizzerías, lo que refuerza la presencia de Florida en el panorama nacional.

Cadenas más populares: Domino’s lidera en presencia

Domino’s Pizza es la cadena más numerosa con 7,837 locales (12.3 % del total), seguida por Pizza Hut (7,015), Little Caesars (4,980), Papa John’s (3,647) y Papa Murphy’s (1,939). Aunque Papa Murphy’s tiene menor presencia, destaca por su calificación promedio de 4.35, la más alta entre las grandes cadenas

California lidera a nivel estatal

California registra 8,007 pizzerías y lidera el listado por estado. Texas sigue con 6,243, Nueva York con 6,007, Florida con 5,576 y Georgia con 3,012. Estos cinco estados concentran una parte significativa del total nacional.

San Francisco y Hawái destacan en calidad

Por su parte, San Francisco alcanza la calificación promedio más alta entre las 50 ciudades más grandes del país, con 4.18 sobre 5. Nueva York le sigue con 4.16, Oakland con 4.15, Portland con 4.14 y San Diego con 4.13.

Hawái lidera el ranking estatal con una calificación promedio de 4.27. Connecticut (4.24), Vermont (4.19), Maine (4.18) y Rhode Island (4.16) completan el Top 5.

Raleigh y Dakota del Sur registran las calificaciones más bajas

Asimismo, el informe revela que Raleigh obtiene la calificación más baja entre las ciudades grandes, con 3.45. Houston (3.62), Mesa (3.62), Columbus (3.63) y Kansas City (3.64) también figuran entre las menos valoradas.

Dakota del Sur encabeza la lista de estados con menor calificación promedio (3.59), seguido por Dakota del Norte (3.60), Wyoming (3.61), Montana (3.62) y Nebraska (3.63)

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube