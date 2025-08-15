¿Suerte o destino? La increíble historia de la mujer que encontró su diamante de bodas en un parque de Arkansas

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer encontró su diamante de bodas en un parque de Arkansas, en Estados Unidos (EEUU), el cual está valuado en más de 2 millones de dólares.

La mujer identificada como Micherre Fox, de 31 años, hizo una búsqueda de todo un mes en el parque estatal Crater of Diamonds, ubicado en el estado de Arkansas.

Tras buscar por todo un mes en el parque estatal de Arkansas, Fox halló un diamante sin creer lo que había encontrado, sin embargo, "como nunca había visto un diamante real en mis manos, no lo sabía con certeza, pero era el dimante más 'diamante' que estaba visto".

Mientras que la pareja de Fox apoyó su proyecto, ella "estaba dispuesta a ir a cualquier parte del mundo para que eso sucediera".

Agrega la afortunada mujer que investigó antes de ralizar la búsqueda y "resultó que el único lugar en el mundo para hacerlo era justo en nuestro patio trasero, en Arkansas".

Por su parte, la organización de parques estatales, aseguró que el diamante hallado por Fox es el tercero más grande de los 366 encontrados en el parque este año.

Crater of Diamonds en Arkansas

La organización de parques estatales señala que este parque "es el único lugar en el mundo donde el público puede buscar diamantes reales en su fuente volcánica original".

Mientras el sitio web del parque estatal Crater of Diamonds, detalla que "cualquier roca o mineral que encuentres es tuyo para quedártelo".

Adicionalmente, destaca que "puede traer su propio equipo de minería para buscar /no se permiten herramientas de minería que funciones con baterías o motores), o alquilar herramientas del parque".

