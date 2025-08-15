¡Escape de película! Oveja se fuga de una carnicería y causa furor en las calles de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Una oveja causó un inusual alboroto en el West Loop y Fulton Market el pasado lunes 11 de agosto. El animal, que escapó de la carnicería Halsted Packing House, fue visto corriendo por las calles de la ciudad y esquivando a las personas que intentaban capturarla.

De acuerdo con testigos presenciales, la oveja rompió una ventana en el 445 N. Halsted St. y comenzó a deambular por el área. Los videos del insólito suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se podía observar a varias personas persiguiendo al animal.

Un testigo identificado como Grilli comentó a la cadena CBS News que un carnicero "estaba escondido detrás de un coche para acercarse sigilosamente". La oveja, que portaba una marca roja en la espalda, finalmente fue acorralada en un estacionamiento.

Rescate y custodia temporal de la oveja

Personal del Departamento de Cuidado y Control de Animales de Chicago (Chicago Animal Care and Control) logró rescatar a la oveja y la trasladó en una camioneta.

La agencia compartió una fotografía del rescate en sus redes sociales, aprovechando la ocasión para recordar el caso de "McKinley", una oveja rescatada en 2019 que dio a luz poco después.

Debido a que sus instalaciones no están equipadas para albergar ganado, la oveja fue entregada a la organización sin fines de lucro Chicago Chicken Rescue. “Nos alegra que la oveja esté a salvo y esperamos que disfrute de una vida larga y saludable”, declaró la agencia en un comunicado.

Un nuevo hogar a la vista

La oveja se encuentra actualmente bajo el cuidado de Chicago Chicken Rescue, ubicada en el barrio Woodlawn. El grupo está gestionando el traslado del animal a un refugio lpermanente donde pueda vivir con otras ovejas, informó Univisión.

Un representante de la organización confirmó que la oveja aún no tiene nombre y aseguró: "Todavía no tiene nombre. Eventualmente, será trasladada a un refugio con otras ovejas para que viva allí de forma permanente”.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube