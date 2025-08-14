¡Un menú del futuro! Así lucen los curiosos platillos del Tesla Diner en Los Ángeles

El Tesla Diner, ubicado en Santa Monica Boulevard, Hollywood, es mucho más que un simple restaurante, también se presenta como un centro de carga, un cine autocine y con platillos temáticos en un solo lugar.
Su diseño, creado por el empresario Elon Musk, es futurista con un estilo retro de los años 50, en forma de platillo volador plateado de dos pisos.
De acuerdo con Fox 11 Los Angeles, Musk se tardó alrededor de ocho años en materializar todo el proyecto, desde su estructura, hasta el curioso menú.
¿Qué ofrece el Tesla Diner & Drive-In de Los Ángeles?
El diner cuenta con dos pantallas LED de 45 pies donde se proyectan películas clásicas. Puedes verlas desde tu coche o desde la terraza superior.
También se puede ordenar comida desde la pantalla táctil de tu Tesla o a través de una aplicación.
La experiencia está llena de referencias a Tesla: los cubiertos tienen la forma del Cybertruck, los vasos llevan el logo del cargador, y hay hasta una figura de acción del robot Optimus. Además, las cajas para llevar se parecen a un Cybertruck.
Aunque al principio se anunció que robots servirían la comida, el servicio es principalmente de personas. Sin embargo, en el lugar hay un robot Optimus que a veces sirve palomitas de maíz.
El personal de servicio usa patines para moverse por el restaurante, reforzando la estética de los años 50.
Datos curiosos sobre la comida y el menú
El menú del Tesla Diner es una mezcla de comida clásica americana y detalles modernos.
Todos los platillos fueron diseñados por el chef Eric Greenspan, y se centran en clásicos americanos como hamburguesas y malteadas.
Sirven hamburguesas, hot dogs, sándwiches de pollo frito y más. Algunos platillos estrella son:
- "Electric Sauce": La hamburguesa Tesla Burger incluye la salsa especial de la casa, conocida como "electric sauce".
- La lista de postres incluye pie a la mode y galletas con chispas de chocolate.
- También se venden dulces con la marca Tesla, como gomitas con sabores llamados "Dog Mode Chill" y "CyberBerry".
¿Cuánto cuesta comer en el Tesla Diner?
Desayunos:
- Sándwich de huevo: 12 dólares
- Yogur griego con frutas: 9 dólares
- Tacos: 11 dólares
Hamburguesas:
- Biscuits con gravy: 15 dólares
- Hamburguesa Tesla: 13.5 dólares
- Hot Dog: 13 dólares
- Diner Club (sándwich de pavo): 15 dólares
- Sándwich de atún: 14 dólares
- Sándwich de queso: 9 dólares
Bebidas y menú infantil
- Hamburguesa con papas fritas: 13 dólares
- Papas fritas con salsa de tomate: 4 dólares
- Chili de Wagyu (carne de res): 8 dólares
- Ensalada: 10 dólares
- Tocino Épico: 12 dólares
- Té helado: 4 dólares
- Latte: 6 dólares
- Capuchino: 5.5 dólares
- Matcha Frío: 6.5 dólares
- Expreso: 4 dólares
- Café Frío: 4.5 dólares
El restaurante de Elon Musk está abierto las 24 horas. Puedes comer allí o pedir desde tu Tesla para llevar.
Un sistema digital te permite ordenar desde el auto. El sistema avisa a la cocina 20 minutos antes de tu llegada para que la comida esté lista y recién hecha.
Además cuenta con 80 cargadores V4 Supercharger, los más rápidos y avanzados de Tesla, con cables más largos para mayor comodidad.
