¡Un menú del futuro! Así lucen los curiosos platillos del Tesla Diner en Los Ángeles

El Tesla Diner, ubicado en Santa Monica Boulevard, Hollywood, es mucho más que un simple restaurante, también se presenta como un centro de carga, un cine autocine y con platillos temáticos en un solo lugar.

Su diseño, creado por el empresario Elon Musk, es futurista con un estilo retro de los años 50, en forma de platillo volador plateado de dos pisos.

De acuerdo con Fox 11 Los Angeles, Musk se tardó alrededor de ocho años en materializar todo el proyecto, desde su estructura, hasta el curioso menú.

¿Qué ofrece el Tesla Diner & Drive-In de Los Ángeles?

El diner cuenta con dos pantallas LED de 45 pies donde se proyectan películas clásicas. Puedes verlas desde tu coche o desde la terraza superior.

También se puede ordenar comida desde la pantalla táctil de tu Tesla o a través de una aplicación.

La experiencia está llena de referencias a Tesla: los cubiertos tienen la forma del Cybertruck, los vasos llevan el logo del cargador, y hay hasta una figura de acción del robot Optimus. Además, las cajas para llevar se parecen a un Cybertruck.

Aunque al principio se anunció que robots servirían la comida, el servicio es principalmente de personas. Sin embargo, en el lugar hay un robot Optimus que a veces sirve palomitas de maíz.

El personal de servicio usa patines para moverse por el restaurante, reforzando la estética de los años 50.

Datos curiosos sobre la comida y el menú

El menú del Tesla Diner es una mezcla de comida clásica americana y detalles modernos.

Todos los platillos fueron diseñados por el chef Eric Greenspan, y se centran en clásicos americanos como hamburguesas y malteadas.

Sirven hamburguesas, hot dogs, sándwiches de pollo frito y más. Algunos platillos estrella son:

"Electric Sauce": La hamburguesa Tesla Burger incluye la salsa especial de la casa, conocida como "electric sauce".

La lista de postres incluye pie a la mode y galletas con chispas de chocolate.

También se venden dulces con la marca Tesla, como gomitas con sabores llamados "Dog Mode Chill" y "CyberBerry".

¿Cuánto cuesta comer en el Tesla Diner?

Desayunos:

Sándwich de huevo: 12 dólares

Yogur griego con frutas: 9 dólares

Tacos: 11 dólares

Hamburguesas:

Biscuits con gravy: 15 dólares

Hamburguesa Tesla: 13.5 dólares

Hot Dog: 13 dólares

Diner Club (sándwich de pavo): 15 dólares

Sándwich de atún: 14 dólares

Sándwich de queso: 9 dólares

Bebidas y menú infantil

Hamburguesa con papas fritas: 13 dólares

Papas fritas con salsa de tomate: 4 dólares

Chili de Wagyu (carne de res): 8 dólares

Ensalada: 10 dólares

Tocino Épico: 12 dólares

Té helado: 4 dólares

Latte: 6 dólares

Capuchino: 5.5 dólares

Matcha Frío: 6.5 dólares

Expreso: 4 dólares

Café Frío: 4.5 dólares

El restaurante de Elon Musk está abierto las 24 horas. Puedes comer allí o pedir desde tu Tesla para llevar.

Un sistema digital te permite ordenar desde el auto. El sistema avisa a la cocina 20 minutos antes de tu llegada para que la comida esté lista y recién hecha.

Además cuenta con 80 cargadores V4 Supercharger, los más rápidos y avanzados de Tesla, con cables más largos para mayor comodidad.

