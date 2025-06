Elon Musk amenaza con retirar su nave Dragon de la NASA: ¿Qué pasará con la Estación Espacial Internacional?

Suscríbete a nuestros canales

Elon Musk, CEO de la compañía aeroespacial Spacex, afirmó que retiraría la cápsula Dragon del servicio de la NASA, entidad para la que opera desde hace cinco años.

La nave es esencial para el transporte de astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional (ISS), informó 20 Minutos.

En mensaje de Musk sería una respuesta a otro publicado en Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el cual amenazaba con acabar con los contratos federales con las empresas de Musk.

“Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera antes”, escribió Trump, en referencia a una ruptura en la sociedad.

Tras publicar su mensaje, Musk pareció recular. Respondió a un usuario que le pedía no tomar decisiones apresuradas con una frase que ha dejado a todos con la duda. “Buen consejo. Ok, no desmantelaremos Dragon”, publicó el magnate.

La declaración ha sido interpretada por algunos como una respuesta sarcástica o meramente estratégica.

Tal como señalaba en primer lugar el editor espacial sénior de Ars Technica, Eric Berger, si se retirara la nave Dragon, “esto pondría fin a la Estación Espacial Internacional y, al mismo tiempo, no permitiría sacarla de órbita de forma segura”.

Dragon es actualmente la única nave en Estados Unidos certificada para transportar astronautas a la ISS. De hecho, en marzo de este mismo año, fue la nave utilizada para traer de vuelta a la Tierra a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, tras meses atrapados en la estación debido a problemas técnicos con Starliner.

Sin embargo, con esta última aún en fase de pruebas y sin una fecha clara para su despliegue regular, la dependencia de la cápsula de SpaceX es total. Además, la NASA se comprometió con sus socios internacionales, entre ellos la ESA, Japón y Canadá, a mantener operativa la estación hasta 2030, a pesar de su notable deterioro.

Por si fuera poco, SpaceX tiene el encargo de construir la nave que deberá desorbitar la ISS al final de su vida útil. Un sistema clave para evitar que la estación, de más de 450 toneladas, acabe por impactar de forma descontrolada contra la Tierra.

Aunque a primera vista pueda parecer una salida impulsiva, lo cierto es que la idea encaja con la visión a largo plazo de Elon Musk, centrada en Marte y en el desarrollo de la nave Starship.

El empresario ha dicho en varias ocasiones que no le interesa mantener programas como la ISS ni continuar con inversiones en naves como la Dragon.

Otras empresas privadas como Axiom Space, la ESA, la JAXA japonesa, la CSA canadiense, así como distintas firmas involucradas en estaciones espaciales comerciales dependen del acceso que Dragon ofrece al espacio.

