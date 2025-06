Chepa Candela: Jerry Di se operó el “puño de diente”

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Gorrr morning!!... Yyy en plena mitad de semana, les doy una vez más la bienvenida a los miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que no son también!) para que ¡pelen esa pepa! de ojos y la posen en esta, la columna más esperada, leída y copiada (¿Será que no recuerdan que “nunca segundas partes fueron buenas”?) del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, bretes, tretas y rollos, no faltarán jamásss…

Karol G

Yyy, como para batírselas sabroso, para eso me tienen aquí. Sin más preámbulos, arranco con el “parling” para contarles que KAROL G sigue en candela, pues el estreno de su disco “Tropicopiona”… ¡Ay, perdón! “Tropicoqueta”, ya empezó a dar tela para cortar… y lo que más se comenta es que la susodicha lo que hizo fue plagiar varias canciones icónicas de Latinoamérica, entre ellas el tema “Ay amor” que Liz popularizó con Los Melódicos y cuyos acordes agregados al tema “Papasito” que interpreta “La bichota” se asemejan como demasiadooo al que hace años sonó con la cantante venezolana…

¡Síii, señores!... Para los “sabihondos” de la música tropical, la estrella colombiana calcó, al carbón, temas que son verdaderamente icónicos en el cancionero caribeño, entre ellos el “Ay amor” de la orquesta que impone el ritmo en Venezuela… Sin embargo, cuando se lo hicieron saber, la Karol G se excusó —y se escudó— diciendo que solo quiso hacer un tributo a la música con la cual creció… Entre ellas, la de Los Melódicos, por la que confesó su admiración, no desde ahora, sino desde siempre… Aunque visto por cualquier manera eso, el “Papasito” es un plagio de “Ay amor”… Y ahora yo me pregunto, así como quien no quiere la cosa: Ileana Capriles,, la directora de Los Melódicos, ¿¿se va a quedar de brazos cruzados” delante de esta nueva violación a la propiedad intelectual?… Supongo que por lo menos un “templón de orejas” le echarán sus abogados a Karol G… ¡Digo yo!… De paso, me contaron que Liz, dizque, anda “esponjada” porque la diva colombiana también le copió el gritico…

Liz

Yyy ya que les menciono a LIZ, nuevamente, le me llegó la onda de que, definitivamente, no se casa este año, que volvió a posponer la fecha de la boda, por lo que su compromiso de lanzarse al agua, que hizo cuando en noviembre de 2023 aceptó la propuesta de su novio, Alvaro Rodríguez, seguirá “en veremos”, pues, les repito, este 2025, tampoco habrá matrimonio...¡Así como lo están leyendo!...Una fuente muy allegada a la merenguera me sopló, en la pata de mi oreja izquierda, que la agenda de la cantante vuelve a ser la “piedra de tranca” para que abandone la soltería por segunda vez, como lo hizo en 2008 cuando le soltó el ¡¡“síiii quiero”!! al empresario Raúl Quero Silva, de quien enviudó en 2011…y fue 10 años después, o sea, en 2021 cuando se conoció que tenía nueva pareja…

Jerry Di

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que JERRY DI (¿Les suena ese nombrecito?) ¡le “volaron” los dientes!...pero, ¡ya va, ya va!, no fue que le dieron una pescozada y lo dejaron si “tren delantero” trompada, ¡no señooorrr!….resulta y acontece que el cantante se medió ¡de boca”! en una clínica odontológica donde le practicaron una cirugía maxilofacial para arreglarse un poco la quijada de abajo, darle más armonía a su cara…y arreglarse ese “puño de diente” que tenía en su boca de caimán, razón por la que casi evitaba sonreírse…y cada vez que lo hacía, se cubría el hocico con la mano…Bueno, siguiendo algunos consejos, el susodicho ¡rompió el cochino!... y se bajó de la mula con un famoso odontólogo de Caracas, que le hizo el milagro…y ahora el Jerry Di solo está esperando terminar el reposo para pelarle el dientero a todo el que se le atraviese….¡Esssooo, chamo!...

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube