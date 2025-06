Julián Gil confiesa abuso sexual: "Ellas sabían que no quería"

Suscríbete a nuestros canales

El actor argentino, Julián Gil confesó que fue violado por varias mujeres hace algunos años y que estaban consientes de lo que hacían y que él no quería hacerlo.

Durante el conocido reality “Secretos de parejas”, el actor de 55 años de edad, confesó que tuvo relaciones sexuales con mujeres, pese a haber dicho que no.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones (sexuales)”, dijo Julián Gil.

“Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado’”, expresó.

Además, Julián Gil destacó que en su momento, no le dio la importancia que estas situaciones merecían debido a la cultura machista que predomina en muchos países.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocer cuando fuimos violados, pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”, señaló el actor argentino.

