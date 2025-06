Trump aclara su mensaje tras ataques a Irán: "No quiero caos’"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no busca un cambio de régimen en Irán, pese a sus recientes declaraciones en redes sociales que generaron especulaciones sobre esa posibilidad.

“Me gustaría que todo se calmara lo antes posible”, afirmó el mandatario a bordo del Air Force One.

Donald Trump sobre un posible cambio de régimen en Irán

Según reportó CNN, Trump fue consultado por una publicación en la que insinuó un posible cambio de liderazgo en Teherán, tras los ataques estadounidenses a tres instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana.

En respuesta, el presidente aclaró: “No, si lo hubo, lo hubo, pero no, no lo quiero. Un cambio de régimen implica caos, e idealmente no queremos ver tanto caos”.

Asimismo destacó que “como saben, los iraníes son muy buenos comerciantes, muy buenos empresarios, y tienen mucho petróleo. Deberían estar bien. Deberían poder reconstruirse y hacer un buen trabajo. Nunca van a tener energía nuclear, pero aparte de eso, deberían hacer un excelente trabajo”.

Por otra parte, el domingo, Trump escribió en su plataforma Truth Social: “No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede RECONCILIAR LA GRANDEZA DE IRÁN, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!! (Make Iran Great Again)”.

La frase generó reacciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos, aludiendo a su conocido lema de campaña “Make America Great Again”.

