LVBP: los juegos de alto voltaje para este lunes 22 de diciembre

La emoción del béisbol venezolano continúa este lunes con dos encuentros que prometen mover la tabla de posiciones en la recta final del calendario regular. Los equipos saltarán al terreno de juego de forma simultánea, buscando victorias cruciales para asegurar sus puestos de cara a la postemporada.

A continuación, los detalles de los compromisos programados para hoy:

Navegantes del Magallanes vs. Caribes de Anzoátegui : 07:00 p.m.

Bravos de Margarita vs. Leones del Caracas: 07:00 p.m.

Con estos duelos, la fanaticada espera una noche de alta intensidad donde el pitcheo y el bateo oportuno serán los protagonistas. Se recomienda a los aficionados tomar previsiones con el tráfico y llegar temprano a los estadios para disfrutar de este cierre de jornada previa a las festividades.

