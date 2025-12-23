Reporte Inameh: nubosidad y lloviznas previas a Nochebuena en varios estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este martes, 23 de diciembre, condiciones de inestabilidad que afectarán principalmente al occidente y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, durante las primeras horas del día, se espera la presencia de nubosidad estratiforme.

Esta condición será responsable de generar lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba, estado Bolívar, sur de Amazonas, Los Andes y el estado Zulia.

Nubosidad y lloviznas previas a Nochebuena en varios estados de Venezuela

Mientras que para la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que las precipitaciones persistan y se extiendan a otras zonas como el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.

Además, el Inameh espera que se mantengan las condiciones de lluvia en los estados andinos y Zulia.

Para el resto del territorio nacional, el Inameh prevé un clima más estable, predominando áreas parcialmente nubladas y algunas zonas con nubosidad fragmentada, con menor probabilidad de lluvias significativas.

Mientras que para las próximas seis horas habrá nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, los Andes y Zulia, no se descartan precipitaciones leves.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube