"Llueva, truene o relampaguee" Maduro se pronuncia sobre contratos con Chevron

El presidente de la República, reiteró este lunes que el contrato con la petrolera Chevron se cumplirá “llueva, truene o relampaguee”, pese a la política de bloqueo petrolero contra Venezuela, anunciada por la administración de Donald Trump y que generó la incautación de buques con crudo venezolano en los últimos días.

“Nosotros somos gente de palabra, de ley y seria; cuando firmamos un contrato se cumple (...) más allá de los conflictos circunstanciales momentáneos con la actual administración, con Chevron se cumple a raja tabla, somos gente seria”, aseguró.

El jefe de Estado afirmó que la reciente acción de Washington representa una oportunidad para consolidar la independencia económica del país.

“Esto era lo que necesitábamos para dar el salto para liberarnos del petróleo, se los digo y sé lo que estoy diciendo, le doy gracias a Dios por esta prueba, pero esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuerte como economía, como país soberano, defendiendo la paz y la felicidad de toda Venezuela”, indicó Maduro.

En tal sentido, Maduro destacó que el país registra crecimiento “con números impresionantes” gracias al nuevo modelo de abastecimiento nacional.

En ese contexto, instruyó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez a plantearse las nuevas metas de sustitución de importaciones en cada motor económico.

“No hay cosa que no podamos hacer, todo lo podemos hacer en Venezuela y buscar a nuestros amigos China, Irán, Bielorrusia, Rusia, India, Türkiye, a todos nuestros amigos en el mundo y juntos traer inversiones (...) al país. Producir todo lo que haya que producir para abastecer y exportar, y mantener una actualización de inversión para todo lo que es maquinaria, tecnología”, señaló.

Maduro a Trump

Maduro también se refirió directamente a la gestión del presidente estadounidense, sugiriendo que debería enfocarse en los problemas sociales y económicos de su propio país en lugar de centrar su discurso en Venezuela.

“Le iría mejor con el mundo si atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo; no puede ser que el 70% de sus discursos sean sobre Venezuela mientras en EEUU hay pobres que necesitan vivienda y empleos”, expresó.

El mandatario venezolano aseveró que, en un eventual diálogo con Trump, le recordaría que el pueblo estadounidense “votó en contra de las intervenciones extranjeras y las guerras eternas”.

Finalmente, reiteró que Venezuela mantiene una postura de apertura diplomática.

“Somos un país dispuesto a hablar con respeto y serenidad frente a cualquier circunstancia”, concluyó.