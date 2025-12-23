Aprueban en primera discusión nueva ley sobre el comercio en el Mar Caribe: ¿Qué penas y multas establece?

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el proyecto de Ley para la Libre Navegación y Comercio en el Mar Caribe.

Esta medida surge como respuesta a las recientes incautaciones de buques con crudo venezolano, ejecutadas bajo la política de "bloqueo total contra la industria petrolera" del país anunciada recientemente por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

“Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la ley en primera discusión el proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la pirateria, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales (…) sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,.

En tal sentido, aseguró que Venezuela responderá “con parsimonia, decencia, dignidad” a todas las agresiones internacionales que busquen desfavorecer a la nación.

El diputado Giuseppe Alessandrell explicó que la normativa busca proteger las relaciones comerciales del país, así como a los venezolanos de las acciones “depredadoras del Gobierno de los Estados Unidos en el mar venezolano y castigar a quienes pretendan apoyar las amenazas y robos de los piratas imperiales”.

Pronunciamiento del Ejecutivo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró la aprobación de este proyecto, que a su juicio “es una ley de mucho poder”.

“Y seguramente mañana se aprobará ya como ley de la República, una ley especial para hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la pirateria y todos los delitos contra el comercio internacional”, dijo el jefe de Estado.

