ROTC en Venezuela: el paso a paso legal para operadoras de transporte terrestre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) reafirma que, aunque la tecnología ha facilitado la solicitud de documentos, la seguridad vial depende de la verificación física de las unidades de carga en sus 75 sedes nacionales.

El trámite del Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) es obligatorio para todo vehículo que preste o no servicio, incluyendo pickups, camionetas tipo panel, chutos y remolques, recordó el INTT este 23 de diciembre.

Inspección obligatoria del INTT: El requisito presencial que no puedes saltar para tu vehículo de carga

Paso 1 : El usuario debe ingresar a www.intt.gob.ve para iniciar la solicitud de forma automatizada.

Paso 2: Es indispensable acudir a una oficina del INTT. En este punto, expertos de la Gerencia General de Transporte Terrestre realizan una revisión técnica parcial para certificar que la unidad cumple con las condiciones óptimas de seguridad.

El cumplimiento de este registro no es opcional y se basa en normativas vigentes publicadas en Gaceta Oficial Nro. 40.410.

Artículo 3 (Providencia 581-2013): Establece que para la renovación del certificado individual de circulación se requiere la revisión técnica expedida por el órgano competente.

Atribuciones de ley: El INTT actúa bajo el Artículo 23 (numerales 6 y 16) de la Ley de Transporte Terrestre, que le otorga la potestad de certificar y registrar las operadoras de transporte en el país.

Si la solicitud está a nombre de persona natural:

Planilla única de trámite

Copia de la cédula de identidad

Copia del registro de información fiscal (RIF).

Copia del certificado de registro de vehículo.

Copia de la póliza de RCV



Ahora bien, si la solicitud está hecha a nombre de persona jurídica, deberá anexarle:

Copia del registro mercantil

Comprobante de la última declaración del ISLR

Número patronal del IVSS

