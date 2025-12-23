Consumo de marihuana puede afectar a los jóvenes

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo estudio advierte que los adolescentes no necesitan consumir marihuana con frecuencia para experimentar efectos negativos en sus vidas. Según una investigación publicada hoy en la revista Pediatrics, el consumo de apenas una o dos veces al mes ya se asocia con un peor rendimiento escolar y mayor inestabilidad emocional.

Riesgos académicos y emocionales

Los investigadores encontraron que cualquier nivel de consumo pone a los jóvenes en riesgo. El Dr. Ryan Sultan, profesor de psiquiatría clínica en la Universidad de Columbia e investigador principal, advirtió que lo que algunos consideran "un par de porros inofensivos" puede derivar en consecuencias académicas reales.

"Los adolescentes que consumen regularmente suelen tener dificultades para concentrarse, faltan a clase y pueden perder el interés en sus planes futuros", afirmó Sultan.

Hallazgos clave del estudio

Tras analizar datos de más de 160,000 estudiantes de secundaria entre 2018 y 2022, el estudio reveló datos preocupantes sobre los consumidores mensuales en comparación con quienes no consumen:

Rendimiento escolar: Tienen el doble de probabilidades de faltar a clase y obtener malas calificaciones.

Comportamiento: Son dos veces más propensos a involucrarse en peleas y un 72% más propensos a conductas de riesgo.

Salud mental: Presentan un 42% más de probabilidad de tener dificultad para sentir placer (anhedonia) y un 32% más de sentir un vacío profundo o desesperación.

El riesgo aumenta drásticamente con la frecuencia. Los usuarios diarios tienen cuatro veces más probabilidades de abandonar sus actividades o fracasar académicamente.

Un cerebro en desarrollo y una sustancia más potente

El estudio subraya dos factores críticos que agravan la situación:

Potencia del THC: La marihuana actual contiene entre dos y tres veces más THC (el componente psicoactivo) que hace unas décadas. Vulnerabilidad biológica: El cerebro adolescente aún está formando conexiones neuronales clave. El consumo, incluso casual, interfiere con este desarrollo normal.

"El cannabis puede descarrilar el crecimiento durante estos periodos críticos", señaló el Dr. Tim Becker, psiquiatra infantil en Weill Cornell Medicine.

Recomendaciones para padres

Los expertos sugieren que los padres mantengan conversaciones francas y sin prejuicios con sus hijos desde temprana edad. Es vital desmitificar la idea de que, por ser un producto "natural", el cannabis es seguro para un cerebro en desarrollo.

Señales de alerta a observar:

Caída repentina en las notas.

Cambios de humor constantes.

Pérdida de interés en pasatiempos o actividades que antes disfrutaban.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube