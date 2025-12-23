Condenan a tres hombres por planear ataque armado contra judíos

Suscríbete a nuestros canales

Tres hombres fueron declarados culpables este martes por planear un ataque armado masivo contra la comunidad judía en Mánchester. El complot, de inspiración yihadista, fue frustrado por la policía antiterrorista británica antes de que lograran ejecutar lo que las autoridades calificaron como una potencial tragedia histórica.

Los implicados y el veredicto

El tribunal de Preston halló culpables a los siguientes individuos:

Walid Saadaoui (38 años) y Amar Hussein (52 años): Condenados por preparar actos terroristas entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Bilel Saadaoui (36 años): Hermano del principal acusado, condenado por ocultar información relevante sobre el plan.

La lectura de la sentencia está programada para el próximo 13 de febrero.

Un plan de "daño incalculable"

Según la Fiscalía, Saadaoui y Hussein actuaban movidos por un "odio visceral" hacia la comunidad judía. Su objetivo era perpetrar un tiroteo masivo en un evento multitudinario en Mánchester utilizando fusiles de asalto y pistolas. Aunque no habían definido una fecha exacta, ya habían realizado tareas de vigilancia y estaban dispuestos a asesinar a cualquier agente policial que intentara detenerlos.

La clave: un agente encubierto

El desmantelamiento de la célula fue posible gracias a 'Farouk', un agente encubierto que se infiltró en el grupo ganándose su confianza como supuesto proveedor de armas.

La operación culminó el 8 de mayo de 2024, cuando Walid Saadaoui fue arrestado en el aparcamiento de un hotel en Bolton mientras intentaba recoger un cargamento de armamento. Sus cómplices fueron detenidos minutos despué

"Este ataque podría haber sido el más mortífero en la historia del Reino Unido", afirmó Robert Potts, subdirector de la Policía de Greater Manchester, destacando que la infiltración policial "salvó vidas".

Contexto de seguridad

Este caso se produce en un escenario de máxima alerta para la comunidad judía en el Reino Unido. Desde el inicio de la guerra en Gaza, tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, las autoridades británicas han reportado un incremento significativo en las amenazas terroristas y los incidentes de odio en ciudades como Londres y Mánchester.

