"Honor y gloria": Nicolás Maduro se pronuncia por muerte de alcalde del PSUV 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó y lamentó este martes el fallecimiento de Félix Linares Pérez, quien se desempeñaba como alcalde en funciones del municipio Morán (El Tocuyo), en el estado Lara.

A través de un emotivo mensaje, el mandatario nacional destacó la trayectoria revolucionaria de Linares, quien partió físicamente este lunes 22 de diciembre tras enfrentar una prolongada batalla por su salud.

La noticia ha generado una profunda conmoción en la "ciudad crepuscular", donde se espera que en las próximas horas se anuncien los actos fúnebres y el decreto de duelo municipal.

Nicolás Maduro se pronuncia por muerte de alcalde del PSUV

Linares había recibido sus credenciales por parte del CNE el pasado 1 de agosto.

Antes de llegar a la alcaldía, ocupó diversos cargos en la administración pública regional, siempre vinculados a la atención de servicios básicos y el fortalecimiento de los Consejos Comunales.

Además, formó parte del equipo político estadal del PSUV en Lara, siendo un aliado estratégico de la gobernación para la ejecución de planes nacionales de vivienda y alimentación.

A pesar de su condición, se mantuvo activo en la toma de decisiones municipales hasta que la enfermedad limitó sus apariciones públicas en el último trimestre de 2025.

