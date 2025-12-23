Pagos para la administración pública: acreditan nuevas bonificaciones en cuentas nóminas este 23 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de diciembre de 2025, se iniciaron los pagos para un sector de la administración pública con la acreditación de nuevas bonificaciones en cuentas nóminas.

La Dirección de Recursos Humanos de LUZ confirmó el inicio del proceso de entrega de diversas nóminas a través del Sistema Patria.

A través de un comunicado, la casa de estudios universitaria compartió los detalles de los pagos que se abonan.

Los trabajadores, incluyendo personal docente, administrativo y obrero, comenzarán a recibir las asignaciones por concepto de la última quincena del mes, junto con beneficios contractuales y bonificaciones navideñas especiales.

Acreditan nuevas bonificaciones en cuentas nóminas este 23 de diciembre

Al respecto, y según la misiva firmada por el Dr. Gustavo A. Montero Proaño, director de Recursos Humanos de LUZ, se otorgan los siguientes beneficios:

Segunda quincena de diciembre. Cestaticket (monto 10.484,00 Bs). Becas. Guardería. Bonificaciones. Juguetes. Cinco (5) días del personal obrero. Cestaticket navideño (monto: 15.726,00).

Igualmente, la Dirección General de Talento Humano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) informó en sus redes sociales que se cargaron en el Sistema Patria los archivos correspondientes a la segunda quincena de diciembre, bono de alimentación, nocturno y asistencial, así como el bono navideño.

