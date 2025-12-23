Dólar BCV hoy: conoce el precio oficial y la tasa del euro para este 23 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó la tasa oficial de cambio que regirá las operaciones comerciales durante este martes, 23 de diciembre.

El ente emisor confirmó que existe una variación en el precio respecto a jornadas anteriores, situando la moneda estadounidense en 288,44 bolívares.

Mientras que el euro está estipulado en 339,25 bolívares, según lo publicado en las redes sociales oficiales del BCV.

Dólar BCV hoy: conoce el precio oficial y la tasa del euro

De igual forma, el BCV estableció el valor de las otras divisas de la siguiente manera:

Yuan chino (CNY): Bs. 40,99.

Lira turca (TRY): Bs. 6,73.

Rublo ruso (RUB): Bs. 3,66.

Estas son las únicas tasas legales para el cálculo de transacciones comerciales y el pago de bienes y servicios en todo el territorio nacional.

"Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del día lunes 22-12-2025", se lee en la cuenta oficial de Instagram.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube