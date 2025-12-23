Cuentas para menores de edad en Venezuela: requisitos y beneficios que ofrecen estos cinco bancos

Suscríbete a nuestros canales

La banca venezolana diseñó productos específicos para que los más jóvenes de la casa comiencen su camino en las finanzas.

Estas cuentas no solo son una herramienta de ahorro, sino que otorgan independencia al permitirles usar su propia tarjeta de débito y servicios digitales como el pago móvil.

Para todas estas opciones, es obligatorio que el menor asista con su representante legal a la oficina bancaria para la apertura.

Banesco: "Mi Primer Plan"

Este programa está diseñado para que los jóvenes gestionen sus gastos diarios con el respaldo de sus padres.

Edades: para niños y adolescentes desde los 9 hasta los 17 años.

Beneficios: entrega de tarjeta de débito física, acceso a la aplicación Banesco Mobile y envío/recepción de Pago Móvil.

Requisitos: Fotocopia de la partida de nacimiento, cédula de identidad del menor (si ya la tiene) y del representante, RIF vigente del padre o tutor y una referencia personal o bancaria del representante.

Mercantil: "Mi Primera Cuenta"

Es una de las opciones más robustas del mercado, enfocada en la autonomía del menor bajo supervisión.

Edades: la cuenta se puede abrir desde los 0 años, pero la tarjeta de débito solo se entrega a partir de los 9 años.

Beneficios: Tarjeta de débito Mastercard Débito para compras nacionales, intereses sobre el saldo diario y acceso a la red de cajeros y puntos de venta.

Requisitos: Partida de nacimiento original y copia, cédula del menor y del representante. El representante debe presentar su constancia de trabajo o certificación de ingresos certificada por un contador.

Bancamiga: "Cuenta Kids"

Se diferencia por su enfoque visual y tecnológico, permitiendo personalización.

Edades: entre 9 y 17 años.

Beneficios: Tarjeta de débito con diseños coloridos, posibilidad de hacer recargas telefónicas (Movistar/Digitel) desde su aplicación y realizar pagos móviles a través de Bancamiga Suite.

Requisitos: Copia de la cédula del menor y partida de nacimiento. El representante debe consignar copia de su cédula, RIF, una referencia bancaria y una personal.

Bancaribe: "Cuenta de Ahorro para Chamos"

Este banco apuesta por la rapidez y la facilidad de uso para adolescentes.

Edades: dirigida a jóvenes que ya poseen cédula de identidad (generalmente desde los 9 hasta los 17 años).

Beneficios: consultas de saldo y movimientos por internet, uso de tarjeta de débito en comercios y acceso a la plataforma de pago móvil de Bancaribe.

Requisitos: Original y copia de la cédula del menor y del representante, partida de nacimiento, RIF vigente y constancia de residencia o recibo de servicio público a nombre del representante.

Banco de Venezuela: "Ahorroclave Digital"

La banca pública también ofrece opciones de ahorro que permiten la inclusión de menores.

Edades: niños y adolescentes con cédula de identidad.

Beneficios: uso de la BDVApp para consultas, recepción de transferencias y pagos móviles. No requiere un monto mínimo para la apertura.

Requisitos: Cédula del menor y del representante, partida de nacimiento y registro en el sistema para que el representante pueda gestionar la cuenta desde su propia banca en línea.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube