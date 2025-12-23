Venezuela refuerza su soberanía: sancionan ley para proteger la libertad de navegación y comercio

Suscríbete a nuestros canales

En una sesión extraordinaria marcada por la urgencia reglamentaria, el Parlamento nacional aprobó una herramienta jurídica diseñada para salvaguardar las rutas comerciales venezolanas ante amenazas externas.

La norma está compuesta por 15 artículos que fueron debatidos y aprobados en segunda discusión.

Sancionan ley para proteger la libertad de navegación y comercio

La Cámara Plena sancionó el documento por unanimidad, reflejando un bloque sólido ante el tema de seguridad nacional.

La ley tiene alcance sobre personas naturales, jurídicas y extranjeras que incurran en delitos de piratería, bloqueo o actos ilícitos internacionales.

La Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales se convirtió en la ley número 100 aprobada por este parlamento (2021-2026).

Al respecto, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la norma como "digna" frente a las agresiones en el mar Caribe y las acciones de quienes promovieron el robo de empresas estratégicas.

Asimismo, reconoció y agradeció a los parlamentarios y parlamentarias el esfuerzo realizado dentro del hemiciclo para lograr un poder legislativo fuerte.

El artículo 10 de esta Ley estipula sanciones severas para quienes promuevan, financien o invoquen "actos de piratería contra personas o empresas que comercien con la República".

Las penas incluyen prisión de 15 a 20 años y multas equivalentes a entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio mayor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

