Ministerio de Educación inicia depósitos para obreros y administrativos: montos este 23 de diciembre

Este 23 de diciembre, el Ministerio de Educación inició los depósitos previstos para el personal administrativo y obrero en sus cuentas de nómina.

De acuerdo con el cronograma habitual de asignaciones, se entregan dos pagos principales que corresponden al mes de diciembre de 2025.

Ministerio de Educación inicia depósitos para obreros y administrativos

Se lleva a cabo la asignación de la segunda quincena y cestatickets por un monto de 10.484,00 bolívares.

Más temprano, se informó de otras asignaciones para el sector universitario venezolano.

Los trabajadores, incluyendo personal docente, administrativo y obrero, comenzarán a recibir las asignaciones por concepto de la última quincena del mes, junto con beneficios contractuales y bonificaciones navideñas especiales.

Al respecto, y según la misiva firmada por el Dr. Gustavo A. Montero Proaño, director de Recursos Humanos de LUZ, se otorgan los siguientes beneficios:

Segunda quincena de diciembre. Cestaticket (monto 10.484,00 Bs). Becas. Guardería. Bonificaciones. Juguetes. Cinco (5) días del personal obrero. Cestaticket navideño (monto: 15.726,00).

