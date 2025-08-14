El lado oscuro de la IA: hombre sigue esta peligrosa dieta sugerida por ChatGPT y termina hospitalizado

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente estudio médico ha puesto de manifiesto los riesgos de confiar en la inteligencia artificial para obtener consejos de salud.

El informe, publicado en Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, detalla el caso de un hombre de 60 años que desarrolló una intoxicación severa por bromo (bromismo) después de seguir las recomendaciones de ChatGPT.

Según el estudio, el paciente, quien tenía un "historial de estudios de nutrición en la universidad", consultó a ChatGPT para encontrar un sustituto de la sal común (cloruro de sodio) con el objetivo de eliminar el cloro de su dieta. El modelo de lenguaje le sugirió el bromuro de sodio, un compuesto que el hombre adquirió a través de internet. Durante tres meses, lo utilizó como un reemplazo de la sal.

Manifestaciones clínicas y diagnóstico

El paciente fue ingresado en el servicio de urgencias de un hospital, mostrando paranoia y asegurando que su vecino intentaba envenenarlo. A pesar de su sed, rechazó beber agua, afirmando que solo consumía agua destilada que preparaba en casa y seguía una dieta vegetariana muy restrictiva. En un inicio, no reveló a los médicos el uso del bromuro de sodio ni su interacción con ChatGPT.

Los análisis médicos revelaron múltiples deficiencias de micronutrientes, especialmente de vitaminas esenciales. Sin embargo, el diagnóstico principal fue bromismo, una acumulación excesiva de bromo en el organismo. La concentración de bromo en su sangre alcanzó 1.700 mg/L, una cifra considerablemente superior al rango normal de 0,9 a 7,3 mg/L.

Tratamiento y recuperación del paciente

El paciente experimentó una rápida escalada de síntomas, incluyendo "paranoia creciente y alucinaciones auditivas y visuales", e incluso intentó escapar del hospital.

Se le impuso un ingreso psiquiátrico involuntario, donde se le administró un antipsicótico y se le aplicó un tratamiento de "diuresis salina agresiva". El procedimiento implica la administración de grandes cantidades de líquidos y electrolitos para facilitar la eliminación del bromo a través de la orina.

