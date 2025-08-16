Nadador olímpico muere tras choque masivo: ejecutivo farmacéutico sería el responsable

Suscríbete a nuestros canales

Un ejecutivo farmacéutico de Nueva Jersey está acusado por la muerte del exnadador olímpico filipino Edwin Borja, en medio de un accidente vial.

Brian Baldari (47) resultó gravemente herido tras el incidente y enfrenta cargos por homicidio involuntario agravado, homicidio vehicular y agresión con vehículo.

Conducía en sentido contrario cuando impactó al nadador olímpico

El choque ocurrió durante la madrugada del pasado 7 de marzo en Lakewood. Según la fiscalía del condado Ocean, Baldari conducía más de 160 kilómetros por hora y en sentido contrario en la Ruta 70.

La investigación del caso reveló que el auto Cadillac CT5 Blackwing de Baldari colisionó de frente con el Mazda CX5 de Borja (66), lo cual desencadenó el choque masivo de ocho vehículos.

El vehículo de Baldari se incendió y el conductor quedó atrapado en su interior. Tras su rescate, lo trasladaron en helicóptero a un hospital de Jersey Shore, desde donde lo refirieron al Weill Cornell Medicine Burn Center en el Upper East Side de Manhattan (Nueva York).

Borja también fue trasladado en helicóptero a un hospital, pero falleció como consecuencia de sus heridas 11 días después.

Otros afectados resultaron ilesos

Baldari fue acusado formalmente este miércoles. Permanece en la Cárcel del condado Ocean a la espera de una audiencia de detención.

Otra persona involucrada en el caótico incidente recibió tratamiento en Nueva Jersey y posteriormente fue dada de alta. Los conductores de los otros vehículos resultaron ilesos.

