Extraoficial: esto es lo que se sabe sobre la captura del segundo funcionario implicado en el asesinato de Génesis Medina

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades policiales habrían detenido a un segundo funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), vinculado con el caso de Génesis Gabriela Medina Puertas.

Este nuevo implicado habría participado en el asesinato de la joven, de 23 años de edad, en el estado Yaracuy.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Génesis Medina?

El cuerpo de Génesis Medina se localizó a principios de agosto en una zona rural, tras dos días de su desaparición.

De acuerdo con el reporte de Yaracuy al Día, las autoridades habrían detenido a un segundo funcionario del Cicpc por su vinculación con el asesinato. El sospechoso estaría adscrito al área de criminalística de la Delegación Municipal de San Felipe.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se encargaron de la captura del implicado, cuya identidad no se reveló.

El detenido quedó a la orden de las Fiscalías 13 y 47 del Ministerio Público.

Según el reporte extraoficial, este nuevo detenido habría participado directamente en el crimen contra Génesis. Sin embargo, las autoridades no divulgaron un informe oficial sobre esta captura y se desconoce su papel en el caso.

La víctima estaba embarazada

Hasta el momento, la Fiscalía confirmó la captura de dos personas, George Rangel y Keiwart Rangel por este crimen.

Génesis tenía una relación sentimental con uno de los detenidos. Inicialmente, se pudo conocer que los agresores obligaron a la víctima a ingerir píldoras abortivas, debido a que, supuestamente, estaba embarazada.

Autoridades de la policía científica no han confirmado la participación de sus funcionarios en el crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube