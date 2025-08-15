Conmoción por escalofriante asesinato de un padre durante transmisión en vivo: familiares relatan cómo ocurrió el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en directo a través de la red social Facebook.

El escalofriante crimen conmocionó a la ciudad de Chicago (Illinois, Estados Unidos), luego de que se conociera que la víctima, Kevin Watson, de 42 años de edad, recibió varios disparos a la vista de su público en su plataforma digital.

El incidente ocurrió cerca de las 6:00 de la tarde de este miércoles en el barrio sur de Austin, cercano a una comisaría de policía.

Le disparan durante transmisión en vivo

En un video que circula en las redes sociales, y que ya alcanzó los dos millones de vistas, se puede observar el momento cuando Watson salió de su coche; segundos después, se escucharon disparos.

El hombre recibió un impacto de bala en el pecho. Según testigos, ingresó al Hospital Mount Sinai, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La policía local informó que el disparo se realizó desde otro vehículo, el cual se acercó al auto de Watson, publicó Antena 3.

Era padre de un niño de seis años

El día del tiroteo, el agredido acababa de salir del trabajo de su primo en una licorería cercana y se había preparado para comenzar su transmisión en vivo en su auto.

Un primo de la víctima explicó que, antes del incidente, Watson caminaba hacia su coche mientras hablaba con otro hombre. Repentinamente, el segundo sujeto le apuntó con un arma. La víctima "intentó forcejear con el arma, y esta se disparó", indicó otro testigo.

Watson fue asesinado a pocos días de celebrar el cumpleaños de su hijo, un pequeño de solo seis años de edad.

