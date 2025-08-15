Venezolano muere al realizar piruetas en su moto: sus compañeros graban el accidente

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, de 22 años de edad, falleció mientras realizaba piruetas a bordo de su motocicleta.

El incidente se registró durante la madrugada de este martes, 12 de agosto, en la localidad de Ocaña, en el Norte de Santander.

De acuerdo con la publicación de Blu Radio, el joven respondía al nombre de Danilo Eduardo Larez Badía, quien era reconocido en esa comunidad por sus arriesgadas maniobras en motocicleta. Lo apodaban “Rapi Stunt”.

El venezolano era reconocido por sus piruetas ilegales

Los hechos ocurrieron en el barrio Juan XXIII, donde Larez, quien maniobraba una motocicleta AKT NKD, realizaba la típica pirueta conocida como “caballito”, entre otras acrobacias a alta velocidad. Un grupo de amigos lo seguía y grababa con sus celulares.

De acuerdo con testigos, el venezolano perdió el control del vehículo y terminó por chocar violentamente contra un poste de energía.

El golpe fue tan fuerte que Larez quedó inconsciente y sufrió un trauma craneoencefálico severo.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento previo al impacto, además de la desesperación de sus acompañantes tras el estruendo.

Imprudencia en la vía pública

Según las autoridades, la imprudencia y el exceso de velocidad fueron determinantes en el siniestro.

El afectado fue trasladado hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares, pero ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron su fallecimiento.

Sus amigos y seguidores decidieron rendirle homenaje con una caravana de motociclistas que recorrió las calles de Ocaña en la noche del mismo día del accidente, como una forma de despedirlo.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a evitar estas prácticas en vías públicas.

