Fraude con medicinas en Facebook: capturan a mujer en Carabobo por vender productos de contrabando

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram del Director del Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas, (CICPC), Douglas Rico, informó sobre la detención de una mujer en Valencia por vender medicamentos en Facebook.



La detenida fue identificada como Bianca Elayda Depablo Marín de 41 años, esta comercializaba los medicamentos traídos de Colombia, los mismos eran ingresados al país sin ningún tipo de control sanitario.

Depablo los ofrecía a través de la red social Facebook, específicamente la plataforma Marketplace, donde tenía un perfil para vender estos medicamentos de manera ilícita.



Al ser detenida se le fue incautado un celular y, medicamentos para tratar el parkinson, que no cuentan con los requerimientos necesarios para su comercialización en el territorio venezolano, poniendo en riesgo la salud de los pacientes con estas patologías.



Este caso, quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

