¡Alarmante! Hallan restos humanos en comunidad del Zulia: estaban dentro de una maleta

La Policía del municipio San Francisco, halló restos humanos dentro de una maleta en el Barrio Sierra Maestra del estado Zulia.
De acuerdo con el organismo de seguridad, el Cuadrante de Paz número P-02 llegó al lugar tras recibir una denuncia sobre la presencia de una maleta sospechosa.
“Al llegar, los oficiales encontraron la maleta, que contenía restos humanos”; indicó.
Ante este alarmante suceso, los funcionarios realizaron un despliegue inmediato de unidades para resguardar el sitio.
Además, le notificaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que se hizo cargo de la investigación.
Otros hechos delictivos ocurridos en el Zulia
La tarde del 8 de agosto se reportó un incidente en Ciudad Ojeda, específicamente en el municipio Lagunillas del estado Zulia.
En este sentido, a través de la red social X (antes Twitter), el periodista Jhorman Cruz informó que, grupo de hombres armados secuestró a una comerciante, de quien se desconoce su identidad en las instalaciones de su propio local. El hecho quedó registrado en video.
Según la publicación compartida, el suceso ocurrió en la calle Piar, entre las calles Miranda y Vargas, específicamente en las residencias Plaza Garden. En el clip se visualiza que una camioneta Chevrolet Trailblazer se detuvo frente al local comercial
