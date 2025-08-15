¡Alarmante! Hallan restos humanos en comunidad del Zulia: estaban dentro de una maleta

Suscríbete a nuestros canales

La Policía del municipio San Francisco, halló restos humanos dentro de una maleta en el Barrio Sierra Maestra del estado Zulia.

De acuerdo con el organismo de seguridad, el Cuadrante de Paz número P-02 llegó al lugar tras recibir una denuncia sobre la presencia de una maleta sospechosa.

“Al llegar, los oficiales encontraron la maleta, que contenía restos humanos”; indicó.

Ante este alarmante suceso, los funcionarios realizaron un despliegue inmediato de unidades para resguardar el sitio.

Además, le notificaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que se hizo cargo de la investigación.