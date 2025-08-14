Hombre se dispara en la cabeza tras apuñalar a su pareja: la víctima se recupera

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre falleció tras presuntamente dispararse en la cabeza, tras apuñalar a su pareja, durante la tarde de este 13 de agosto.

El suceso se reportó en el sector La Llanada Vieja, ubicado en Cumaná, parroquia Altagracia, estado Sucre.

Hombre discutía con su pareja y la apuñaló

De acuerdo con el reporte de medios locales, Rodolfo Castañeda, alias "Tuto", sostuvo una acalorada discusión con su pareja, por lo que tomó un arma blanca y le propinó múltiples puñaladas.

Tras cometer la agresión, habría tomado un arma, tipo escopeta, y se disparó en la cabeza, reseñó @Canalnvh.

Castañeda fue encontrado sin vida en el interior de la vivienda, mientras que la víctima, auxiliada por otros vecinos, fue trasladada a la sala de emergencias del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, donde se recupera de las graves heridas.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio.

Venezuela registró 61 feminicidios en cinco meses, según Utopix

Al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo pasado, según informó la organización no gubernamental Utopix.

Según el reporte de la ONG, del total de feminicidios, siete fueron en enero, 12 en febrero, mientras que en marzo y abril registraron 15 en cada uno y 12 en mayo.

