Por femicidio agravado frustrado: imputan a hombre que golpeó salvajemente a su madre de 82 años

El Ministerio Público confirmó este jueves 14 de agosto la aprehensión para su imputación de un hombre que golpeó salvajemente a su madre de 82 años.

El lamentable hecho ocurrió en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

En tal sentido, a través de sus redes sociales, la fiscalía indicó que Andrés Enrique Montaño González enfrenta cargos por el delito de femicidio agravado frustrado.

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fue #Aprehendido para ser #Imputado por el @mpublicove del Zulia, el ciudadano Andrés Montaño, por el #Delito de Femicidio Agravado Frustrado; dicho sujeto de manera cobarde agredió salvajemente a su progenitora, quien es una adulta mayor de 82 años de edad, propinándole múltiples golpes en todo el cuerpo, causándole graves lesiones. #JUSTICIA", se lee en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público.

Montaño González quedó detenido por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de ser alertados de forma anónima sobre la agresión en una vivienda del sector Rómulo Gallegos.

Cuando la comisión policial llegó al lugar, el hombre intentó huir. Sin embargo, a escasos metros fue detenido. El caso fue notificado a la Fiscalía 43 del Ministerio Público.

