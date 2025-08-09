"Problemas de convivencia": capturan a hombre tas agredir violentamente a su madre

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la de la Delegación Municipal El Llanito, capturaron a un sujeto en Petare tras agredir violentamente a su madre de 52 años.

Según informó en su reporte, el director de la policía científica, Douglas Rico, el hombre quedó identificado como Armando José Arias Villegas de 35 años de edad.

Hombre golpeaba a su madre

Durante la captura e investigaciones policiales, se pudo conocer que el detenido acostumbraba a agredir verbal y físicamente a su madre cada vez que ingería bebidas alcohólicas, debido a "problemas de convivencia".

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 136° del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Violencia de Género.

