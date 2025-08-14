Autopista Caracas-La Guaira: reportan accidente este 14 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 14 de agosto, se registró un accidente que involucró una gandola subiendo la autopista Caracas-La Guaira, más arriba del Limón.

A través de redes sociales, usuarios informaron sobre la presencia de varios funcionarios de seguridad que atendían el siniestro.

El incidente ocasiona gran congestión vehicular, por lo que el tráfico hacia el lugar está retenido.

¿Qué pasa en la autopista Caracas-La Guaira este 14 de agosto?

El pasado 24 de julio, una fuerte cola se reportó en la autopista Caracas – La Guaira en ambos sentidos tras un incidente con una camioneta dentro de uno de los túneles Boquerón, con sentido Caracas.

Al sitio acudieron unidades bomberiles y cuerpos de rescate para atender el siniestro; no se reportaron víctimas por el incidente ni afectados por los gases tóxicos que genera el incendio.

Las personas que estaban en la camioneta de uso particular lograron desalojar el vehículo.

El siniestro también quedó confirmado a través de las redes sociales del Ministerio de Transporte.

"La tarde de este jueves #24Jul se reportó el incendio de un vehículo en la autopista Caracas - La Guaira a la altura del Túnel Boquerón 1, sentido Caracas. Durante el incidente, que generó restricción del tránsito y posteriormente fue controlado, no se reportaron víctimas", escribieron en su cuenta oficial de Instagram.

