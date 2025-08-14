Un hombre cae a las riberas del río Guaire este 14 de agosto: descendió desde 15 metros de altura

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves un hombre cayó a las riberas del río Guaire en Caracas, a la altura de la parroquia San Pedro.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del incidente a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, se trata de un hombre de 45 años, quien cayó aproximadamente desde 15 metros de altura hacia el río Guaire.

Asimismo, señala que el hombre cayó desde el puente Nacionalidad, en la parroquia San Pedro, municipio Libertador, en Caracas.

En este sentido, Palacios informó que al lugar de los hechos acudió la comisión del Grupo Motorizado para la Atención de Emergencias (Grumae), para practicar el rescate del hombre.

Adicionalmente, acudieron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), junto al personal de Vías Rápidas.

Finalmente, destaca que el rescate fue ejecutado por efectivos del CBC, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre, que luego fue trasladado hasta el Hospital de Coche, en Caracas.

