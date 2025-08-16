Cicpc investiga la muerte de un bebé de dos meses: cuatro familiares implicados

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, se encuentra conmocionada por el trágico fallecimiento de un bebé de tan solo dos meses.

De acuerdo con la información proporcionada por Yaracuy Al Día, las autoridades ya detuvieron a cuatro personas, quiénes podrían estar directamente implicados en la muerte del niño.

La investigación policial arrojó que un familiar encontró al menor sumergido en un tobo lleno con agua, lo que causó su muerte por ahogamiento.

¿Qué se conoce sobre la muerte del bebé?

En Yaracuy, un niño de dos meses de nacido, aparentemente, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

El terrible suceso cuando la madre del pequeño sumergió al infante en un tobo lleno de agua para causarle la muerte.

Antes de esto, la madre lo agredió y le provocó fracturas en la cabeza. Los investigadores sospechan que el bebé sufría este tipo de maltrato desde hacía varios días.

El día previo al suceso, la mujer llevó al bebé al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa. Allí, ella dijo que el infante se había caído y golpeado la cabeza, lo que hizo que perdiera el conocimiento por unos segundos. Los médicos evaluaron al niño y le dieron de alta.

El miércoles, el papá del infante se levantó temprano a trabajar y dejó al hijo durmiendo. Pasadas las horas, uno de los adultos que vive en la casa se dio cuenta de que el cuerpo del niño estaba de cabeza en un tobo.

Enseguida lo sacaron y lo llevaron al hospital de Chivacoa. Los médicos indicaron que el niño no tenía signos vitales y de inmediato notificaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Chivacoa.

Cuatro detenidos por la muerte de un bebé en Yaracuy

De acuerdo con las investigaciones, el bebé tenía lesiones en la cabeza y probablemente fue asesinado. Por esta razón, los funcionarios del Cicpc realizaron la detención de cuatro personas: dos tíos paternos del bebé, la abuela materna y la progenitora.

En las pesquisas, se conoció que la progenitora supuestamente dice que escuchaba voces que le pedían que le causara daño al niño, y que hasta la empujaban cuando tenía a su hijo en los brazos.

Presuntamente, esta es la causa por la que el bebé tenía fracturas en la cabeza. Las personas que viven con ella sabían lo que pasaba, pero al parecer, guardaron silencio y se hicieron cómplices.

Estas personas dicen que ninguno de ellos causó la muerte al bebé y que no se explican cómo apareció ahogado en el tobo. El papá del pequeño también está bajo investigación por lo sucedido.

El Cicpc continúa con las investigaciones para determinar la causa exacta de la muerte e implicar a los responsables, si hubo un delito. Mientras la comunidad de Yaracuy espera respuestas de las autoridades.

