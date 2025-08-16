Sujetos roban material estratégico en Carabobo: así los detuvieron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Sujetos que se dedicaban al hurto, desmantelamiento y comercialización de material estratégico, en Montalbán, estado Carabobo, fueron detenidos por funcionarios de los comandos rurales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Personal de la alcaldía, reportaron el robo de tres transformadores en el campo de sóftbol del sector Cafetal, donde luego de la denuncia, activaron a los organismos encargados, iniciando inmediatamente la investigación.

En el operativo participaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y otros organismos, donde lograron la detención en flagrancia de Osvaldo Rafael Aguilar Espinosa y Yervison Giovanni Navas Moreno, ambos de 20 años de edad.

Las labores de investigación arrojaron que el objetivo de los detenidos era comercializar los componente interno de los transformadores (cobre) para viajar a Colombia.

En el procedimiento los funcionarios recuperaron los tres transformadores desmantelados y 25 Kg de cobre.

Los aprehendidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para su respectiva imputación.

