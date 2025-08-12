Tres detenidos por hurto de insumos médicos en hospital: vendían suero e insulina para comprar licor

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Churuguara, detuvieron a tres ciudadanos por el hurto de medicamentos esenciales en el Hospital Emigdio Castor Ríos, ubicado en el estado Falcón.

La información fue confirmada por el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde detalló que los detenidos son José Ramón López Cayama (30), Tony Ramón Hernández Lucena (49) y Heber José Crespo Bracho (50), quienes ingresaron al área de emergencias durante la madrugada, aprovechando el descanso del personal médico.

Medicamentos robados eran comercializados para comprar licor

Durante el proceso de investigación se determinó que los implicados sustrajeron insulina cristalina y suero antiofídico, medicamentos vitales para la atención de emergencias médicas. Posteriormente, los estaban comercializando de manera ilegal con el objetivo de obtener dinero para adquirir bebidas alcohólicas.

Este acto delictivo afectó directamente el funcionamiento del centro de salud y puso en riesgo la atención de pacientes que requieren tratamiento urgente con dichos insumos.

Captura y recuperación de los insumos

Los tres hombres fueron localizados y detenidos en el Caserío El Tural II, donde se logró recuperar 10 unidades de suero antiofídico e insulina cristalina. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para el debido proceso judicial.

